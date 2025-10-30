Incendio al casello dell’autostrada | fiamme altissime e colonna di fumo visibile per chilometri

Fiamme e paura al casello di Brescia Sud dell’autostrada A21: un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 30 ottobre, le cui origini sono ancora in fase di accertamento. Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe partito da un mezzo pesante in transito dallo svincolo. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

