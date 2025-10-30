Incendio a Roma autobus in fiamme a Tor Pignattara

La Sala Operativa alle ore 13.00 circa, ha inviato l’APS 12A in piazza Giuseppe Cardinali ( Tor Pignattara) per un incendio che ha coinvolto un autobus. A supporto della squadra di competenza sono state inviate due autobotti, l’ AB12 e l’ AB34. Il mezzo, per cause da accertare, è stato completamente avvolto dalle fiamme, nessun passeggero è rimasto ferito. La zona è stata delimitata ed interdetta temporaneamente al traffico locale per consentire le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

