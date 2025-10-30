Incendi Savarino | Aumento delle giornate per forestali è prioritario

Agrigentonotizie.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“In merito all'aumento delle giornate lavorative dei forestali, soprattutto nell'antincendio, confermo che ne abbiamo assoluto bisogno. Un argomento affrontato in precedenti incontri tra esponenti del governo regionale e rappresentanti sindacali. Stiamo lavorando in silenzio per raggiungere. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

incendi savarino aumento giornate“Forestali, sì anche dalla maggioranza all’Ars all’aumento delle giornate lavorative”. La Uila Sicilia “soddisfatta” - “L’apertura di un gruppo di maggioranza, la Dc, all’aumento delle giornate di garanzia occupazionale per i forestali rappresenta un segnale positivo. Segnala blogsicilia.it

incendi savarino aumento giornateForestali, più giornate di garanzia occupazionale. Uila: «Dalla Regione segnali positivi» - “L’apertura di un gruppo di maggioranza, la Dc, all’aumento delle giornate di garanzia occupazionale per i forestali rappresenta un segnale positivo. Riporta msn.com

Incendi in aumento rispetto al 2024. Sardegna tra le regioni più colpite - 393 gli interventi effettuati sul territorio nazionale dalle squadre del 115 per incendi boschivi e di ... Segnala unionesarda.it

Cerca Video su questo argomento: Incendi Savarino Aumento Giornate