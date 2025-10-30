Incendi dell' estate 2023 entro la fine dell' anno i ristori a chi ha subito danni

Saranno liquidati entro la fine dell’anno i contributi che la Regione Siciliana riconosce a coloro i quali hanno subito danni a causa della grave ondata di incendi che ha riguardato le province di Palermo, Catania, Messina e Trapani nell’estate del 2023. “I devastanti roghi che hanno colpito la. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Approfondisci con queste news

Emilia-Romagna, in estate 431 incendi di vegetazione - X Vai su X

CAMPAGNA AIB 2025: SI CHIUDE UN’ESTATE INTENSA Nella giornata di ieri, 15 ottobre 2025, si è ufficialmente conclusa la Campagna Antincendio Boschivo 2025. Un’estate impegnativa, segnata da numerosi interventi che ci hanno visti operare su pi - facebook.com Vai su Facebook

Incendi 2023, entro fine anno i ristori della Regione per i danni - Saranno liquidati entro la fine dell’anno i contributi che la Regione Siciliana riconosce a coloro i quali hanno subito danni ... Riporta msn.com

Incendi dell’estate 2023, entro la fine dell’anno i ristori a chi ha subito danni - Saranno liquidati entro la fine dell’anno i contributi che la Regione Siciliana riconosce a coloro i quali hanno subito danni a causa della grave ondata di incendi che ha riguardato le province di Pal ... Come scrive mondopalermo.it

Abi, ora possibile stop a mutui per incendi 2023 in Sicilia - L'Abi ha "diffuso una lettera circolare agli Associati in cui segnala che è stata pubblicata, sul sito del dipartimento della protezione civile, l'ordinanza del capo dipartimento della protezione ... Come scrive ansa.it