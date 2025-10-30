Incendi boschivi Latina maglia nera nel Lazio | tra le peggiori province in Italia

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il rapporto “Bioeconomia delle Foreste” di Legambiente fotografa per il Lazio un 2025 critico: 6ª regione per superficie totale incendiata con 4.393 ettari bruciati al 15 ottobre ( 5.248 nel 2024 ). La regione conta 620mila ettari di copertura boschiva. Latina e Frosinone ai vertici negativi. Le province più colpite sono Latina e Frosinone, entrambe tra le 20 peggiori in Italia con oltre 1.000 ettari a fuoco. Latina è 11ª a livello nazionale con 2.809 ettari incendiati; Frosinone registra 1.289 ettari attraversati dalle fiamme. L’appello di Legambiente. Per Roberto Scacchi, presidente di Legambiente Lazio, Regione e Comuni devono fare di più nella cura delle foreste e nel contrasto agli incendi, applicando le regole che prevedono lo stop ad attività agro-silvo-pastorali e venatorie nei perimetri già bruciati. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Incendi boschivi, Latina “maglia nera” nel Lazio: tra le peggiori province in Italia

