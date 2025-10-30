Incendi boschivi | Latina maglia nera nel Lazio è tra le peggiori in Italia

Latinatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Maglia nera alla provincia di Latina nel Lazio per incendi nelle aree boschive; provincia di Latina che si piazza anche tra le peggiori in Italia. E’ uno spaccato del rapporto “Bioeconomia delle Foreste” pubblicato da Legambiente che traccia un quadro non edificante per tutta la regione.Il Lazio. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

