Incendi 2023 entro fine anno i ristori della Regione per i soggetti danneggiati

Saranno liquidati entro la fine dell’anno i contributi che la Regione Siciliana riconosce a coloro i quali hanno subito danni a causa della grave ondata di incendi che ha interessato le province di Catania, Messina, Palermo e Trapani nell’estate del 2023. “I devastanti roghi che hanno colpito la. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Cabras, scoppia un incendio dentro il palazzo comunale - VIDEO - facebook.com Vai su Facebook

Incendi 2023, entro fine anno i ristori della Regione per i soggetti danneggiati. Schifani: “Manteniamo gli impegni presi con la comunità” - Saranno liquidati entro la fine dell'anno i contributi che la Regione Siciliana riconosce a coloro i quali hanno subito danni a causa della grave ondata di incendi che ha interessato le province di Ca ... msn.com scrive

Incendi 2023, arrivano i soldi entro fine anno, Schifani: “Manteniamo impegno” - Arrivano i soldi per risarcire chi è stato danneggiato dagli incendi del 2023, una vera e propria calamità oltre che una grande paura. Lo riporta mondopalermo.it

Incendi dell’estate 2023, entro la fine dell’anno i ristori a chi ha subito danni - Saranno liquidati entro la fine dell’anno i contributi che la Regione Siciliana riconosce a coloro i quali hanno subito danni a causa della grave ondata di incendi che ha riguardato le province di Pal ... mondopalermo.it scrive