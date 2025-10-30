Inaugurazione in città il centro storico di Ferrara si fa ' bello' con la nuova bioprofumeria

Apre una nuova vetrina in centro storico. Sabato 1 novembre inaugura in via Bersaglieri del Po 54B la nuova boutique della cosmesi eco-bio ‘La Saponaria’, firmata dai titolari Samuele e Giulia (già attivi in Emilia Romagna a Bologna, Fano, Civitanova e Roma).Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

