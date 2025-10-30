Inaugurato il ponte di barche verso il cimitero Brugnaro | Sia segnale di pace
Inaugurato questa mattina, 30 ottobre, il ponte galleggiante che in occasione della festività dei Santi e della commemorazione dei defunti unirà Fondamente Nove al cimitero di San Michele in Isola, attraverso il suo storico ingresso monumentale. Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
