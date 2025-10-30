Inaugurato il murale di Jupiterfab a Campi Bisenzio

Firenzetoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato inaugurato questa mattina, alla presenza della vicesindaca del Comune di Campi Bisenzio Federica Petti, il murale dell’artista messicano Jupiterfab dedicato a un tema quanto mai attuale: l’uso equilibrato delle tecnologie digitali. L’opera si trova sulla cabina Enel di piazza della. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Inaugurato Murale Jupiterfab Campi