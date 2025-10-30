Inaugurata piazza Turi Ferro | un nuovo spazio urbano riqualificato in chiave green
Consegnata ai cittadini di Catania, dal sindaco Enrico Trantino e dall’assessore alle Politiche Comunitarie Sergio Parisi, piazza Turi Ferro storicamente conosciuta come piazza Spirito Santo, dopo un importante intervento di rigenerazione urbana realizzato dal comune nell’ambito del Pnrr “Piani. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
