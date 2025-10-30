Inaugurata la nuova strada che alleggerirà il traffico nella zona del cimitero
È stata inaugurata questa mattina (30 ottobre) via Francesco Lettera, una strada fino ad oggi chiusa che collega via Volta con via San Francesco di Paola, il viale che conduce al recinto cimiteriale. Un’opera strategica per la viabilità cittadina che rappresenta un importante obiettivo portato a. 🔗 Leggi su Casertanews.it
