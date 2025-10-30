In volo nell' occhio dell' uragano Melissa le immagini dalla cabina di pilotaggio

Decisamente un volo movimentato quello che hanno affrontato i cosiddetti "cacciatori di uragani" dell'agenzia statutinense Noaa, per studiare il passaggio di Melissa. Le immagini riprese dalla cabina di pilotaggio mostrano il sangue freddo di piloti e scienziati, mentre sono "sballottati" da correnti d'aria fortissime.

