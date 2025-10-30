In via Gorizia erbaccia più alta di mio nipote | la segnalazione
Scrivo per segnalare una situazione di grave incuria e potenziale pericolo che persiste da mesi in via Gorizia, nella speranza che dare spazio a questa voce possa smuovere chi di competenza.?Dalla scorsa primavera, infatti, i marciapiedi di questa via non vedono un intervento di manutenzione del. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
