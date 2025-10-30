In versione autunnale torna la Sagra della Zucca e del suo Cappellaccio Ferrarese

Da venerdì 31 ottobre a domenica 2 novembre torna a San Carlo la versione autunnale della tradizionale Sagra della Zucca e del suo Cappellaccio Ferrarese dedicata ai sapori d'autunno col profumo di tartufo, ricchi e odorosi di stagione.

