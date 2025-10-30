In una sola notte compiuti 27 reati | arrestato un 17enne

È stato arrestato, su ordinanza del giudice per le indagini preliminari di Catanzaro, un 17enne accusato di aver commesso 27 reati in una sola notte e ritenuto responsabile di una lunga scia di furti, danneggiamenti e incendi. Secondo le indagini, nella notte del 6 luglio scorso il giovane avrebbe incendiato e distrutto sei vetture e un ciclomotore. È anche accusato del furto di un’auto parcheggiata poco distante, guidando senza patente, per darsi alla fuga, avrebbe poi danneggiato diverse automobili in sosta distruggendo tutto ciò che trovava lungo il suo percorso: arredi urbani, panchine, aiuole e arbusti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - In una sola notte compiuti 27 reati: arrestato un 17enne

