In Turchia l’ex moglie ottiene il mantenimento per i gatti dopo il divorzio L'avvocato | Possibile anche in Italia

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tribunale di Istanbul ha riconosciuto all’ex moglie un assegno di mantenimento per i due gatti della famiglia pari a circa 240 euro da corrispondere ogni tre mesi. In Italia simili accordi sono possibili, ma dipendono dall’intesa tra coniugi o dal giudice, vista l’assenza di una legge specifica sull’affidamento degli animali. Lo spiega a Fanpage.it l'avvocato Salvatore Cappai. 🔗 Leggi su Fanpage.it

