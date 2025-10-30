In trasferta per rubare rame | arrestati due ladri in un edificio abbandonato
Trasferta in Brianza finita male per due ladri di rame, uno dei quali residente in provincia di Lecco. I due uomini, un 32enne lecchese e un 45enne della provincia di Pesaro-Urbino, sono stati arrestati in flagranza di reato per tentato furto aggravato in abitazione lo scorso 24 ottobre a Briosco. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
