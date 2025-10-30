In stallo i lavori in via Lago di Borgiano denuncia Presutti Pd | Un fallimento a spese dei cittadini ostaggio del cantiere
I lavori di riqualificazione di via Lago di Borgiano si sarebbero già dovuti concludere con tanto di collaudo per entrambi i lotti su cui sono stati investiti 2 milioni 304mila euro di fondi Ater, e invece, denuncia il consigliere comunale Pd Marco Presutti, quella che ci si trova davanti è “una. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
News recenti che potrebbero piacerti
Rassegna Stampa Uilm Pagina 2 La Nuova – “INCOMPIUTE” “Carpinello dimenticata dalla Provincia di Matera. Pepe si faccia carico di questa emergenza” La UILM Basilicata denuncia la situazione di stallo dei lavori stradali nella frazione di Carpinello, fer - facebook.com Vai su Facebook