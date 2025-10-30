In Soprintendenza vengono presentati i lavori di restauro della Cavallerizza dell’ex Caserma Prandina a Padova
In occasione del Piano di Valorizzazione, giovedì 6 novembre, ultimo appuntamento del 2025, la Soprintendenza dedica una conferenza alla presentazione dello stato dell’arte dei lavori di restauro di uno degli edifici del complesso padovano dell’ex-caserma Prandina: la cosiddetta “Cavallerizza”. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
