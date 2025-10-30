in sella tiene vivi i ricordi il ciclista della memoria premiato dalla lombardia

Il Consiglio regionale ha premiato il “Ciclista della memoria“. Giovanni Bloisi, residente a Varano Borghi, ha ricevuto un riconoscimento a Milano alla presenza del presidente Federico Romani e del consigliere Samuele Astuti. Così Palazzo Pirelli ha voluto omaggiarlo per le imprese che lo hanno portato a percorrere in bicicletta mezza Europa nel segno dei valori della pace, della memoria storica e dell’unità. Un’avventura iniziata nel 2008: dopo il primo viaggio in Basilicata l’esperienza si è estesa agli itinerari della storia, alle vicende più tragiche del Novecento come le due guerre mondiali, la Shoah, la Resistenza e la lotta al nazifascismo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

