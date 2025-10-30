In sella ad una una bici rapina il cellulare ad una guida turistica

Un tour che un gruppo di turisti ricorderanno non solo per le bellezze della Città Eterna. Una cartolina di un rapinatore che ha strappato lo smartphone dalle mani di una guida turistica. È accaduto in via dell'Esquilino, nei pressi della basilica di Santa Maria Maggiore.Guida turistica. 🔗 Leggi su Romatoday.it

