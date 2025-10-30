In Oceania nasce la prima lega professionistica della zona | in palio c' è il Mondiale per Club 2029
La nuova Ofc Pro League partirà il 17 gennaio 2026 da Auckland: pronte a sfidarsi otto squadre di sette Paesi del continente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
