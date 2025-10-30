In Oceania nasce la prima lega professionistica della zona | in palio c' è il Mondiale per Club 2029

Gazzetta.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La nuova Ofc Pro League partirà il 17 gennaio 2026 da Auckland: pronte a sfidarsi otto squadre di sette Paesi del continente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

in oceania nasce la prima lega professionistica della zona in palio c 232 il mondiale per club 2029

© Gazzetta.it - In Oceania nasce la prima lega professionistica della zona: in palio c'è il Mondiale per Club 2029

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Oceania Nasce Prima Lega