In monopattino nell' area pedonale aggredisce due vigili che lo fermano per multarlo

Un uomo di 40 anni che percorreva la zona pedonale di via Maqueda con il monopattino e senza casco ha aggredito due agenti della polizia municipale. Dopo averlo bloccato, gli agenti gli hanno chiesto i documenti facendogli notare che nell'area pedonale è vietato il transito di monopattini, bici e.

