In monopattino nell' area pedonale aggredisce due vigili che lo fermano per multarlo

Palermotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 40 anni che percorreva la zona pedonale di via Maqueda con il monopattino e senza casco ha aggredito due agenti della polizia municipale. Dopo averlo bloccato, gli agenti gli hanno chiesto i documenti facendogli notare che nell'area pedonale è vietato il transito di monopattini, bici e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

