In meno di 48 ore chiuse due rapine nel Comasco | tre uomini in carcere
Due rapine in poche ore, due indagini lampo e tre arresti. I carabinieri del comando provinciale di Como hanno individuato e fermato tutti i responsabili dei colpi messi a segno il 27 ottobre a Tavernerio e ad Albavilla.La prima rapina è avvenuta nella tarda mattinata all’interno dell’ufficio. 🔗 Leggi su Quicomo.it
