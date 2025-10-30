In meno di 48 ore chiuse due rapine nel Comasco | tre uomini in carcere

Due rapine in poche ore, due indagini lampo e tre arresti. I carabinieri del comando provinciale di Como hanno individuato e fermato tutti i responsabili dei colpi messi a segno il 27 ottobre a Tavernerio e ad Albavilla.La prima rapina è avvenuta nella tarda mattinata all’interno dell’ufficio. 🔗 Leggi su Quicomo.it

