‘In Forma Mentis’ riparte il progetto dedicato alla fascia 60-80 anni
E’ appena partita la sessione autunnale di ‘In Forma Mentis’, programma di prevenzione che include attività di allenamento mentale, attività motoria e sana alimentazione per persone tra i 60 e gli 80 anni, avviato ormai cinque anni fa, con a seguire un lungo stop dovuto all’epidemia da Covid e. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
Approfondisci con queste news
Vuoi diventare Ispettore Logistico Gestionale dei Vigili del Fuoco? È il momento giusto per iniziare a prepararti con chi trasforma gli obiettivi in risultati. Con Forma Mentis Academy ti accompagniamo dall’invio della domanda fino al giorno dell’esame, con u - facebook.com Vai su Facebook