in consiglio comunale il nuovo assessore al posto di pantaloni

Prima il consiglio comunale, poi la nomina del nuovo assessore che prenderà il posto di Francesca Pantaloni, quest’ultima nominata nella nuova giunta regionale presieduta da Francesco Acquaroli. Sono ore calde, queste, per l’amministrazione comunale ascolana. Oggi, intanto, si torna sui banchi del consiglio, per la seduta convocata alle 15 al palazzo dei Capitani. La Pantaloni ufficializzerà le sue dimissioni dalla carica di assessore e il suo posto, probabilmente da domani o dalla prossima settimana, verrà preso dall’attuale consigliera Marika Ascarini. Di conseguenza, al suo posto, subentrerà Vincenzo Mancini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

