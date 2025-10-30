I cittadini chiedono risposte concrete, non dichiarazioni senza alcuna valenza reale, come la decisione di convocare un consiglio comunale per discutere il riconoscimento dello Stato di Palestina. I problemi in città ci sono e riguardano la sicurezza, i parcheggi e gli spazi urbani in degrado. Sono queste le polemiche che ha lanciato l’associazione politica " Porto Recanati in Movimento ", fondata dall’ex senatore Salvatore Piscitelli e dall’ex assessore alla sicurezza Carlo Sirocchi. Il sodalizio non ha gradito per nulla che ieri la giunta ha convocato il consiglio comunale con un unico ordine del giorno, sottoscrivendo in modo simbolico un "impegno del Comune di Porto Recanati per salvaguardare la pace e i diritti civili dei popoli, il riconoscimento dello Stato palestinese". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "In consiglio c’è solo la Palestina"