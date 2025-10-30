In città c’è esigenza di sicurezza

Bologna, 30 ottobre 2025 – Abbiamo acquistato casa a Bologna, ma siamo preoccupati. In 40 anni a Milano non ci hanno mai rovinato le vetture, qui in 15 giorni abbiamo subito atti vandalici alla mia auto e a quella di mio figlio. Il proprietario del garage mi ha detto che ci sono bande di ragazzi che lo fanno spesso in questa zona, via del Porto e piazza dei Martiri. Cosa fanno le forze dell’ordine per pattugliare la zona? Ho perso il mio entusiasmo. Paola Bernetti Risponde Beppe Boni Bologna ha evidenti problemi in sicurezza, di microcriminalità, di degrado, di ordine pubblico legato alle manifestazioni di piazza, ma se qui si piange Milano non ride. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it