In casa quattro chili di droga e 80mila euro in manette un 23enne di Vignola

Un giovane di 23 anni, residente a Vignola, è stato arrestato in flagranza dai Carabinieri di Sassuolo il 27 ottobre 2025. Il ragazzo è gravemente indiziato del reato di detenzione di droga ai fini di spaccio.L'operazione è scattata in modo casuale, durante un normale controllo alla circolazione. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

