In casa piante di marijuana e kit per la coltivazione | arrestato un incensurato

Lecceprima.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CASTRIGNANO DEL CAPO – È finito ai domiciliari per coltivazione illecita di marijuana e detenzione ai fini di spaccio, Michele Petracca, incensurato di 41 anni residente a Castrignano del Capo. Ad arrestarlo, su disposizione del pubblico ministero Alfredo Manca, sono stati i carabinieri del posto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

