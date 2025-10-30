In casa piante di marijuana e kit per la coltivazione | arrestato un incensurato

CASTRIGNANO DEL CAPO – È finito ai domiciliari per coltivazione illecita di marijuana e detenzione ai fini di spaccio, Michele Petracca, incensurato di 41 anni residente a Castrignano del Capo. Ad arrestarlo, su disposizione del pubblico ministero Alfredo Manca, sono stati i carabinieri del posto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

