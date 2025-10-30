In Campania la sinistra fa campagna elettorale nelle scuole

C'è una scuola in Campania dove si fa campagna elettorale. Sulla pagina Facebook dell'istituto "Francesco De Sanctis" di Lacedonia, in provincia di Avellino, c'è il manifesto, con tanto di foto, di Lucia Fortini, ex assessore della giunta guidata da Vincenzo De Luca che ora sostiene il candidato Cinquestelle alla presidenza della Regione, Roberto Fico, nella lista "A testa alta". Lista stilata dallo stesso De Luca che ora, dopo settimane di "maretta", sostiene l'ex presidente della Camera dei deputati nella corsa a Palazzo Santa Lucia. Che un candidato al consiglio regionale si faccia pubblicità dappertutto è legittimo, ma a molti è apparso insolito che una scuola statale dia spazio ad un politico in particolare. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - In Campania la sinistra fa campagna elettorale nelle scuole

