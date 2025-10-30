In auto con cocaina piede di porco taglierini e cacciaviti | patente ritirata e denuncia

30 ott 2025

Si spostava in auto con atteggiamento sospetto nei pressi dell’area boschiva di Cirimido, già nota per precedenti attività di spaccio. Così la polizia provinciale ha deciso di fermarlo. Proprio in quella zona, nei mesi scorsi, gli agenti — con l’ausilio dell’unità cinofila — avevano rinvenuto. 🔗 Leggi su Quicomo.it

