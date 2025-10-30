In aumento la fragilità sociale Petitti | Serve più lavoro stabile

Consigliera Petitti, il Rapporto Istat 2025 sulle famiglie evidenzia indici preoccupanti anche in una regione considerata solida come l’ Emilia-Romagna. Come interpreta questi dati? "Ci dicono che nessun territorio oggi è davvero al riparo. L’Emilia-Romagna resta una regione forte, ma le disuguaglianze stanno crescendo. I salari non tengono il passo con l’aumento del costo della vita, e il potere d’acquisto delle famiglie continua a scendere. Sempre più persone lavorano, ma non riescono a vivere serenamente. È una tendenza nazionale, ma che tocca anche realtà virtuose come la nostra". Qual è il segnale più evidente di questo peggioramento? "Il lavoro povero. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - In aumento la fragilità sociale. Petitti: "Serve più lavoro stabile"

