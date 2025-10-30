In arrivo l’annuncio di Milly Carlucci Andrea Delogu la voce dietro le quinte di Ballando con le stelle

Una notizia che ha sconvolto il mondo dello spettacolo e, soprattutto, la famiglia Delogu. Nelle ultime ore è arrivata la conferma della morte di Evan, il fratello diciottenne di Andrea Delogu, rimasto vittima di un tragico incidente in moto. Un dramma improvviso, che ha gettato nello sconforto la conduttrice e speaker radiofonica, la quale ha scelto per ora il silenzio, un silenzio carico di dolore e rispetto. Attorno a lei, amici, colleghi e fan si stanno stringendo con affetto, consapevoli dell’enormità di una perdita che nessuna parola può davvero alleviare. Il lutto ha colpito Andrea nel pieno di un periodo intenso dal punto di vista professionale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it