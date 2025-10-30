Imu sulle piattaforme | bagarre in aula

Il consiglio comunale martedì sera ha approvato una variazione di bilancio per investire oltre 3 milioni, con una ricaduta di oltre 5 milioni su progetti che vengono ampliati e potenziati, manutenzioni ordinarie e straordinarie. Il documento ha avuto il disco verde con 10 voti favorevoli della maggioranza e 5 voti contrari di Lista Buda, Fratelli d’Italia e Lega. Per le manutenzioni relative ad asfaltature, marciapiedi, pubblica illuminazione e verde pubblico sono disponibili 3 milioni di euro, di cui 1,5 per il piano asfalti, la riqualificazione di viale dei Mille nel tratto compreso tra viale Trento e via Milano con 500mila euro, con un progetto in parte finanziato dall’accordo operativo collegato alla trasformazione dell’ex colonia Bonomelli in residenziale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

