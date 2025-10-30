Imprinting Art&Wine | la magia del Giubileo di Roma tra arte e sapori del Lazio

L’artista David Phoenix trasforma la Terrazza Bernini in un ponte tra anima e materia, dove l’arte dialoga con i vini e le eccellenze locali. Quando arte e vino si incontrano, nasce un linguaggio che parla di emozione e appartenenza. “ Imprinting Art&Wine per il Giubileo di Roma 2025 ” è un evento pensato per nutrire l’anima e i sensi, raccontando la bellezza del Lazio attraverso una sinfonia di immagini e sapori. A firmare le opere è David Phoenix, artista dalla poetica intensa e spirituale, che trasforma la materia in sentimento. Ogni tela si fa eco di un territorio che vibra di storia e contemporaneità. 🔗 Leggi su Parlami.eu

