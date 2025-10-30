Imprese Sace | ‘Energie per il futuro dell’export’ va al cuore del tessuto imprenditoriale

(Adnkronos) – È partito il 29 ottobre, dalla Casa delle imprese di Sace a Milano – dove si sono radunate oltre 100 aziende – il roadshow itinerante ‘Energie per il futuro dell'export’, l’iniziativa della Export credit agency partecipata dal ministero dell’Economia e delle Finanze pensata per ascoltare i bisogni delle imprese italiane, cambiati di pari . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com