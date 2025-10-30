Impossibile passeggiare marciapiedi impraticabili nella strada dietro l’ospedale di Giugliano

Teleclubitalia.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Come abbiamo più volte documentato, a Giugliano passeggiare resta un’impresa in molte strade cittadine. Questa volta ci troviamo in una delle arterie più trafficate e strategiche della città, alle spalle dell’ospedale di Giugliano, lungo la strada parallela a via Fratelli Maristi. Qui camminare sui marciapiedi è pressoché impossibile. Gli alberi, ormai molto grandi, hanno sollevato . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

impossibile passeggiare marciapiedi impraticabili nella strada dietro l8217ospedale di giugliano

© Teleclubitalia.it - Impossibile passeggiare, marciapiedi impraticabili nella strada dietro l’ospedale di Giugliano

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Impossibile Passeggiare Marciapiedi Impraticabili