A Montemurlo tornano i percorsi sulla genitorialità promossi dal Comune con Fondazione Ami, rivolti a coppie in attesa e genitori di bambini fino ai 12 mesi. L’iniziativa mantiene l’obiettivo di rendere i neo-genitori più informati e consapevoli, ma cambia la formula, diventando un percorso diffuso sul territorio. Il programma, che prevede sette incontri, da novembre ad aprile 2026 offre nuovi spazi di confronto per genitori, poiché come sottolinea l’assessore Antonella Baiano "genitori non si nasce, ma s’impara ad esserlo". Quest’anno gli incontri saranno itineranti, coinvolgendo diverse strutture locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Imparare ad essere genitori migliori. Sette incontri per mamme e papà