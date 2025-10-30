Imparare ad essere genitori migliori Sette incontri per mamme e papà
A Montemurlo tornano i percorsi sulla genitorialità promossi dal Comune con Fondazione Ami, rivolti a coppie in attesa e genitori di bambini fino ai 12 mesi. L’iniziativa mantiene l’obiettivo di rendere i neo-genitori più informati e consapevoli, ma cambia la formula, diventando un percorso diffuso sul territorio. Il programma, che prevede sette incontri, da novembre ad aprile 2026 offre nuovi spazi di confronto per genitori, poiché come sottolinea l’assessore Antonella Baiano "genitori non si nasce, ma s’impara ad esserlo". Quest’anno gli incontri saranno itineranti, coinvolgendo diverse strutture locali. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
ROMA (ITALPRESS) – “Per noi la Champions deve essere una scuola. Dobbiamo imparare dai maestri. Qui c’è l’elite del calcio europeo: noi dobbiamo cercare di capire dove siamo e come ci stiamo in questa Champions”. Così il tecnico del Napoli, Antonio C Vai su Facebook
“Imparare ad essere costruttori di pace” è il mandato che il #Papa affida ai ragazzi a bordo della nave Med25 Bel Espoir, incontrati oggi nel porto di Ostia - X Vai su X
Imparare ad essere genitori migliori. Sette incontri per mamme e papà - A Montemurlo tornano i percorsi sulla genitorialità promossi dal Comune con Fondazione Ami, rivolti a coppie in attesa e genitori di bambini fino ai 12 mesi. Lo riporta lanazione.it
I 6 consigli dell’esperta ai genitori per migliorare la relazione con i propri figli - I 6 consigli per cimentarsi nel difficile ruolo del genitore cercando di migliorare il rapporto con il proprio bambino, dall’ascolto all’affetto, che può essere dimostrato in tanti modi diversi ai più ... Come scrive fanpage.it
Perché definirsi “migliori amici” dei figli potrebbe essere un errore madornale: i consigli delle esperte - Sempre più spesso capita di sentire genitori definire i propri figli, bambini o adulti, come i loro "migliori amici". fanpage.it scrive