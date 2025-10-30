Ilaria Salis incontra gli ex occupanti di via Don Minzoni Vicenda che può essere un esempio

Emergenza casa a Bologna, l’europarlamentare Avs ha visto le famiglie in un’aula universitaria. “Così si possono risolvere situazioni come questa”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Ilaria Salis incontra gli ex occupanti di via Don Minzoni. “Vicenda che può essere un esempio”

