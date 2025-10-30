Ilaria Salis alla Facoltà di Lettere | Occupazione contro gli sfratti a Bologna sia da esempio
Bologna, 30 ottobre 2025 – Ilaria Salis è arrivata in via Zamboni 38 alle 18. Qui, ospite del sindacato Plat e dei collettivi universitari, l’europarlamentare di Avs è stata invitata per parlare di sfratti, occupazioni ed emergenza abitativa. Al suo arrivo non ci sono state contestazioni, ma al talk all’interno della Facoltà di Lettere, che è un luogo pubblico, non sono stati fatti entrare i giornalisti. “Vorrei esprimere la mia solidarietà a questa lotta che si è tenuta questi giorni a Bologna e sono molto contenta per l'esito che ha avuto – ha detto l’eurodeputata in via Zamboni, prima di entrare in Facoltà e riferendosi all'occupazione avvenuta lo scorso venerdì in via Don Minzoni –, non solo perché è stata trovata una soluzione per le famiglie in emergenza abitativa, ma anche perché ha portato anche a uno sblocco di ingenti fondi, sia da parte del Governo che della Regione, che potrà rendere attuabile il diritto all'abitare a tutta un'altra serie di persone, che sono in stato di necessità”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
che l’attenzione mediatica su Ilaria Salis è calata, dopo la conferma dell’immunità da parte del Parlamento europeo, vale la pena approfondire un profilo rimasto in ombra. Il voto dell’assemblea di Strasburgo è solo uno scudo a tempo: il procedimento giudizia - facebook.com Vai su Facebook
Vittorio Feltri, SPETTACOLARE risposta a Ilaria Salis - X Vai su X
Ilaria Salis alla Facoltà di Lettere: “Occupazione contro gli sfratti a Bologna sia da esempio” - L’europarlamentare di Avs è stata invitata per parlare di emergenza abitativa in un evento, promosso dal collettivo Plat, a cui però ai giornalisti non è stato dato l’accesso ... Secondo ilrestodelcarlino.it
Ilaria Salis oggi a Bologna per parlare di sfratti e occupazioni: ecco dove andrà - L’eurodeputata di Avs parteciperà a un evento organizzato da Plat. Segnala msn.com
Ilaria Salis, immunità confermata per un voto all’Europarlamento. Accuse su un presunto guasto alla pulsantiera - La votazione, a scrutinio segreto, si chiude a Strasburgo con 306 voti a favore del rapporto Kyuchyuk, ... Come scrive quotidiano.net