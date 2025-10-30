Ilaria Salis alla Facoltà di Lettere | Occupazione contro gli sfratti a Bologna sia da esempio

Bologna, 30 ottobre 2025 – Ilaria Salis è arrivata in via Zamboni 38 alle 18. Qui, ospite del sindacato Plat e dei collettivi universitari, l’europarlamentare di Avs è stata invitata per parlare di sfratti, occupazioni ed emergenza abitativa. Al suo arrivo non ci sono state contestazioni, ma al talk all’interno della Facoltà di Lettere, che è un luogo pubblico, non sono stati fatti entrare i giornalisti. “Vorrei esprimere la mia solidarietà a questa lotta che si è tenuta questi giorni a Bologna e sono molto contenta per l'esito che ha avuto – ha detto l’eurodeputata in via Zamboni, prima di entrare in Facoltà e riferendosi all'occupazione avvenuta lo scorso venerdì in via Don Minzoni –, non solo perché è stata trovata una soluzione per le famiglie in emergenza abitativa, ma anche perché ha portato anche a uno sblocco di ingenti fondi, sia da parte del Governo che della Regione, che potrà rendere attuabile il diritto all'abitare a tutta un'altra serie di persone, che sono in stato di necessità”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

