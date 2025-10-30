Il weekend di Halloween in centro tra street food musica giochi laboratori e spettacoli
Tante iniziative per Halloween nel cuore del centro storico di Forlì. Dal 31 ottobre al 2 novembre Tipico Eventi torna a Forlì con lo Street Food Festival, una selezione dei migliori street chef dall’Italia e dal mondo offrirà ai partecipanti l'esperienza culinaria più variegata possibile. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Avete programmi per il weekend di Halloween? Ecco una breve guida alle aperture dei nostri siti in occasione di quei giorni: 1° : orario festivo; 2 : orario festivo con ingresso gratuito per la #domenical Vai su Facebook
Halloween a Benevento, nel weekend ricco programma di eventi in centro storico - Il centro storico di Benevento è pronto a trasformarsi in un luogo incantato per il weekend di Halloween, dal 31 ottobre al 2 novembre, con una serie di eventi che promettono di attrarre visitatori di ... Riporta ntr24.tv
Halloween nel centro di Ravenna: un weekend di divertimento mostruoso in piazza Kennedy - Ravenna si prepara a festeggiare Halloween con un’intera settimana di eventi dal 31 ottobre al 3 novembre, organizzati dal Comitato Spasso in Ravenna in collaborazione con l’associazione Tralenuvole. Da ravennanotizie.it
Cervia (Ravenna), un Halloween nel centro storico - Il centro storico di Cervia, in provincia di Ravenna, si prepara a festeggiare la festa horror più attesa dell'anno. Si legge su ilrestodelcarlino.it