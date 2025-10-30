Il weekend di Halloween in centro tra street food musica giochi laboratori e spettacoli

Forlitoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tante iniziative per Halloween nel cuore del centro storico di Forlì. Dal 31 ottobre al 2 novembre Tipico Eventi torna a Forlì con lo Street Food Festival, una selezione dei migliori street chef dall’Italia e dal mondo offrirà ai partecipanti l'esperienza culinaria più variegata possibile. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

