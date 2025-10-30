Arriva al cinema “The toxic Avenger”. Il film, quinto capitolo e reboot della serie di film “The Toxic Avenger”, approda nelle sale giovedì 30 ottobre. Altra novità sul grande schermo è costituita da “Cinque secondi”; diretto da Paolo Virzì, con protagonisti Valerio Mastandrea, Galatea Bellugi, Valeria Bruni Tedeschi e Ilaria Spada. Completano il quadro dei nuovi arrivi l’horror “The ugly stepsister”, “Bluey – Collezione Giocare agli Chef” e “Il Sentiero Azzurro”. In cartellone, poi, non mancano i titoli del momento come “After the hunt: dopo la caccia”, “Bugonia”, “Dracula: l’amore perduto”, “Frankenstein Junior”, “La famiglia Halloween” e “Springsteen: Liberami dal nulla”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Il week-end al cinema: da “Cinque secondi” a “The toxic Avenger”