Il Volley Bergamo parte bene poi si inceppa | Vallefoglia vince 3-1 quinto ko stagionale

Il Volley Bergamo 1991 parte bene, si ritrova e subito si smarrisce: l’avvio deciso del primo set aveva fatto pensare alla serata giusta per strappare punti lontano da casa, ma il ritorno aggressivo della Megabox Vallefoglia ha spento la luce e lasciato la vittoria nelle Marche, facendo incassare alle rossoblù il quinto ko stagionale e lasciandole ferme in classifica a 5 punti, al confine della zona retrocessione con dietro solo la matricola San Giovanni in Marignano. È un bell’avvio quello di Bergamo, vissuto senza paura e con grandi difese. Il punto a punto dura fino al 20 pari, quando l’equilibrio si spezza con Eze in battuta e Cese Montalvo (8 punti nel parziale) ad affondare i colpi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

