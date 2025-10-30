Il video di due lupi a caccia di cervi in Abruzzo Il fotografo | Mai capitato di assistere a una scena simile
Il fotografo Marco Antonelli ha realizzato un video eclusivo che mostra due giovani lupi lanciati all'inseguimento durante la caccia. “È stato un colpo di fortuna unico”, racconta a Fanpage.it. Un incontro eccezionale che dimostra ancora una volta il valore naturalistico dell'Appennino abruzzese. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Scopri altri approfondimenti
Campobasso-Rimini al Molinari: Lupi a caccia di conferme, romagnoli in cerca di riscatto ********** I Lupi, rinvigoriti dal prezioso successo esterno contro la Juventus Next Gen, vogliono dare continuità ai propri risultati e consolidare la zona playoff, mentre il Ri - facebook.com Vai su Facebook
Il video dei lupi che accerchiano un cervo in una pozza, lo zoologo: “Una lotta di strategie e adrenalina pura” - Un video catturato in Polonia da una fototrappola mostra due lupi che accerchiano un grosso cervo maschio in una pozza d’acqua ... Lo riporta msn.com
IL VIDEO. Lupi a caccia..d'uva: le spettacolari riprese nel vigneto - A parlare è Michel Giaccaglia, autore di queste straordinarie riprese effettuate nelle campagne marchigiane: "Giovani di 6 mesi si aggirano furtivi fra le vigne in cerc ... Come scrive ildolomiti.it