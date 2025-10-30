Il video dell’aereo di linea che sorvola l’occhio dell’uragano Melissa è generato dall’AI

Circola su Instagram, TikTok, Facebook, e X un video che sostiene di mostrare un passeggero che filma l’occhio dell’ uragano Melissa dall’alto di un aereo. Il filmato, ha raccolto milioni di visualizzazioni, cavalcando l’onda di attenzione mediatica ricevuta dall’uragano dopo che questi ha colpito i Caraibi e causato gravi danni in Giamaica e Cuba. Tuttavia, il video non è reale, si tratta di un filmato generato con l’intelligenza artificiale. Le analisi e i dati ufficiali infatti dimostrano che nessun aereo avrebbe potuto, o dovuto, compiere un volo simile. Per chi ha fretta. Il video che mostra un aereo passeggeri sopra l’occhio dell’uragano Melissa è falso e generato con l’AI. 🔗 Leggi su Open.online