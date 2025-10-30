Il viaggio a Capri di Giusi Bartolozzi con il marito su una barca della Gdf le costa un’indagine

Il viaggio del capo di gabinetto del ministro Nordio Giusi Bartolozzi con il marito su una barca della Guardia di Finanza finisce in procura. La motovedetta blu le costa l’apertura di un fascicolo da parte dei pm di Napoli. Bartolozzi era lì per il convegno annuale sulla digitalizzazione che si è tenuto il 4 e 5 ottobre. Nordio aveva rinunciato per ragioni personali. Lei si è presentata con il marito Gaetano Armao, professore universitario, avvocato e vicepresidente della Regione Sicilia. L’indagine sul viaggio di Bartolozzi a Capri. A parlare dell’inchiesta è oggi Repubblica, che aveva anche raccontato il viaggio. 🔗 Leggi su Open.online