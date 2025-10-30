Il vertice fra Trump e Xi a Busan è il G2 che voleva il presidente americano
Per riuscire a ospitare i due leader – il presidente americano Donald Trump in partenza, il leader cinese. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Vertice Usa-Cina, Trump: 'Può darsi che firmeremo un accordo' #ANSA Vai su Facebook
PODCAST | Prima intesa Usa-Cina sui dazi, ora il vertice Trump-Xi. Mosca testa il supermissile nucleare ‘invincibile’ $ANSA - X Vai su X
Il vertice fra Trump e Xi a Busan è il G2 che voleva il presidente americano - Poco prima del vertice in Corea del Sud, Trump annuncia su Truth "la ripresa dei test nucleari". Segnala ilfoglio.it
Trump-Xi Jinping in Corea del Sud: quali sono stati i principali vertici tra i due leader - Xi Jinping in Corea del Sud: quali sono stati i principali vertici tra i due leader ... Riporta tg24.sky.it
Vertice Cina – Usa, Trump: “Un grande successo” - Donald Trump e Xi Jinping si sono incontrati a Busan, in Corea del Sud, per un vertice durato meno di due ore, conclusosi tra sorrisi e strette di mano ... Scrive interris.it