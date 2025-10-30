Il turno infrasettimanale L’incerottata Larcianese ancora a secco al ’Cei’ fa festa il Castelnuovo Garfagnana
LARCIANESE 0 CAST. GARFAGNANA 2 LARCIANESE Della Pina, Porciani, Lucaccini, Minardi (26 st Belluomi), Di Giulio (34 st Iannello), Bagni (19 st Martinelli), Crecchi, (26 st Niccolai), Salerno, Falorni, Rosselli (19 st Del Picchia) Ndiaye. A disp. Xillo, Martinelli, Tocchini, Orlandi. All. Cerasa CASTELNUOVO GARFAGNANA Barghini, Quilici, Ramacciotti, Cecilia, Leshi, Lunardi (27 st Rossi), Casci, Cecchini, Condè, (43 st Michi), El Handoui, Bartolomei. A disp. Pierallini, Bingondi, Boggi, Marcovina, Tassi, Gasperoni, Andreotti. All. Grassi ARBITRO Marchi di Siena MARCATORI 15 pt Condè, 10 st El Handoui LARCIANO La Larcianese subisce la seconda sconfitta consecutiva contro la formazione del Castelnuovo Garfagnana, apparsa in crescita rispetto alle prime giornate di campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
